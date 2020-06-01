В России выявили 9035 новых случаев заражения коронавирусом

01.06.2020 | 10:52

В России за минувшие сутки выявили 9035 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, случаи инфицирования зафиксированы в 84 российский регионах. Больше всего зараженных выявили в Москве (2297), Московской области (728) и Санкт-Петербурге (364). За сутки зафиксировано 162 летальных исхода, 3994 человека излечились.

За сутки с 30 на 31 мая в стране обнаружили 9268 новых инфицированных в 84 регионах. При этом 138 человек за день скончались, 414 человек полностью выздоровели.

Ранее профессор МГМУ имени Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин раскрыл еще одну группу людей с повышенном риском заразиться коронавирусом. По его словам, в нее входят курильщики и люди, употребляющие алкоголь, поскольку у обоих этих категорий понижен иммунитет.