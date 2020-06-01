В России предложили выплачивать МРОТ домохозяйкам

01.06.2020 | 15:14

Госдума рассмотрит законопроект о ежемесячных выплатах минимального размера оплаты труда (МРОТ) домохозяйкам. Об этом сообщает газета «Известия».

Законопроект будет внесен на рассмотрение партией ЛДПР 1 июня. Согласно документу, поддержку от государства получат те, кто ведет домашнее хозяйство: убирает дом, готовит пищу, ухаживает за детьми, инвалидами или престарелыми родственниками. По мнению одного из авторов документа Ярослава Нилова, такие меры укрепят социальную стабильность в обществе.

При этом право на пособие будет иметь только один из членов семьи. Кроме того, доход семейства на душу не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.

Порядок выплат предполагается определить Минтруду. В случае принятия меры вступят в силу с 1 января следующего года.

В сентябре прошлого года идею выплачивать домохозяйкам МРОТ назвали привлекательной, но не слишком реальной. Кроме того, некоторые предложили вместо узаконивания статуса «домохозяйка» ввести наказание за тунеядство, как в Советском Союзе.