Требование об антивирусной рассадке пассажиров к авиакомпаниям отменили

01.06.2020 | 10:49

Роспотребнадзор отменил требование к авиакомпаниям об антивирусной рассадке пассажиров, при которой возможно заполнение только половины самолета. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, информацию подтвердили в самом ведомстве.Там сообщили, что в рекомендациях, подготовленных Росавиацией, требований по заполнению салонов самолетов наполовину нет.

Источник в одной из авиакомпаний отметил, что смягчение требований позитивно скажется на отрасли в целом, однако перевозчики выйти в прибыль этим летом не смогут. По его прогнозу, это может произойти не раньше следующего года. «У людей закончились деньги, и спроса на перевозки не наблюдается», - подчеркнул собеседник агентства.

18 мая стало известно, что Роспотребнадзор разработал новые рекомендации для путешествий в России на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях пандемии коронавируса. Речь идет о продаже авиабилетов и заполнении салонов самолетов с учетом требований социального дистанцирования. Российские авиакомпании попросили министерство транспорта отменить требования.