Россиянам с детьми начали платить

01.06.2020 | 15:23

Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые выплаты россиянам с детьми, передает РИА Новости. В фонде уточняют, что общая сумма выделенных средств сейчас составляет 146 миллиардов рублей.

Речь идет о единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. По данным ПФР, поддержку получили 10,2 миллиона семей. Это почти половина из тех, кто имеет право на поддержку по указу президента.

На выплаты Минфин выделил 197,2 миллиарда рублей. Еще 24,9 миллиарда рублей предусмотрены на выплаты для детей до трех лет (по 5 тысяч рублей), это касается 1,6 миллиона детей. Такие выплаты обеспечены по распоряжению президента Владимира Путина, они стали частью пакета мер поддержки граждан в условиях кризиса и пандемии коронавируса.