Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин назвал подходящей датой для голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 1 июня.
Предварительно глава государства узнал у министра образования, не помещает ли всенародное голосование проведению ЕГЭ, и получил отрицательный ответ.
«Были идеи провести голосование в день парада Победы. Не надо ничего смешивать, это отдельная веха в жизни страны», - сказал российский лидер.
Путин призвал граждан принять активное участие в голосовании.
В свою очередь, член Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас сообщил, что регионы готовы проводить голосование.
Голосование по предложенным президентом Владимиром Путиным поправкам в Основной планировалось провести 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли. Среди возможных изменений - социальная ориентация экономики, приоритет российского законодательства над международным.
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