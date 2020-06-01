Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию

01.06.2020 | 16:54

Президент России Владимир Путин назвал подходящей датой для голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 1 июня.

Предварительно глава государства узнал у министра образования, не помещает ли всенародное голосование проведению ЕГЭ, и получил отрицательный ответ.

«Были идеи провести голосование в день парада Победы. Не надо ничего смешивать, это отдельная веха в жизни страны», - сказал российский лидер.

Путин призвал граждан принять активное участие в голосовании.

В свою очередь, член Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас сообщил, что регионы готовы проводить голосование.

Голосование по предложенным президентом Владимиром Путиным поправкам в Основной планировалось провести 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли. Среди возможных изменений - социальная ориентация экономики, приоритет российского законодательства над международным.