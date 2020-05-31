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В стране и мире

В России выявили свыше девяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом

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В России за последние сутки выявили 9268 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения за все время пандемии превысило 400 тысяч.

Число вылечившихся увеличилось на 4,4 тысячи и достигло 171,8 тысячи. Более 80 тысяч выздоровевших - в Москве.

Кроме того, за сутки скончались 138 человек с коронавирусной инфекцией. Всего в России умерли почти 4,7 тысячи человек, заразившихся коронавирусом.

Как отмечает ТАСС, рост числа выявленных за неделю случаев заражения в России снова сократился. За семь дней он составил 17,8 процента против 22,3 процента за предыдущую неделю. Такая тенденция наблюдается третью неделю подряд, пишет агентство.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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