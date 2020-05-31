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В стране и мире

В Кремле понадеялись на отмену ограничительных мер к 24 июня

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В Кремле надеются, что ограничительные меры в Москве будут отменены к 24 июня, когда на Красной площади должен пройти парад Победы. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, на параде планируется присутствие на трибуне президента Владимира Путина и зарубежных гостей, в том числе глав государств.

Путин в конце мая приказал Минобороны начать подготовку к параду и поручил провести мероприятие 24 июня - по указу президента этот день объявлен выходным. Парад должен был традиционно пройти 9 Мая на Красной площади, но был перенесен из-за распространения коронавируса.

В Москве как минимум до 14 июня включительно действует режим самоизоляции и ряд других ограничительных мер. С 1 июня горожанам будет разрешено трижды в неделю гулять по особому графику.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

этот вирус властям выгоден всё похоже на грандиозный спектакль

Гость||

Кремль - повелитель вирусов. Сказали, к 24 июня не будет - значит, не будет. Хоть умри.

Гость||

Даааа. очень большой спектакль, мы то его переживем, а вот коронавирус может и не пережить.

Гость||

Извините, наоборот.

Гость||

Да вы что, как выгоден им этот спектакль? Денег же всё меньше и меньше в кубышке если таковая имеется, а потом что, неплатежи, объявят себя банкротами и врассыпную как тараканы, да?

Имя: Гость
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