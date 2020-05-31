В Кремле понадеялись на отмену ограничительных мер к 24 июня

31.05.2020 | 15:16

В Кремле надеются, что ограничительные меры в Москве будут отменены к 24 июня, когда на Красной площади должен пройти парад Победы. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, на параде планируется присутствие на трибуне президента Владимира Путина и зарубежных гостей, в том числе глав государств.

Путин в конце мая приказал Минобороны начать подготовку к параду и поручил провести мероприятие 24 июня - по указу президента этот день объявлен выходным. Парад должен был традиционно пройти 9 Мая на Красной площади, но был перенесен из-за распространения коронавируса.

В Москве как минимум до 14 июня включительно действует режим самоизоляции и ряд других ограничительных мер. С 1 июня горожанам будет разрешено трижды в неделю гулять по особому графику.