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В стране и мире

Россиянам назвали профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

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Эксперты Института прогрессивного образования назвали россиянам профессии, представителям которых стоит ожидать повышения зарплаты после пандемии коронавирусной инфекции. Данные исследования оказались в распоряжении RT в субботу, 30 мая.

В первую очередь на рост зарплаты могут надеяться PR- и SMM-специалисты, а также продюсеры и контент-менеджеры. Исследователи объяснили это тем, что после кризиса предприятиям бизнеса необходимо будет улучшать сервис. Также на прибавку могут рассчитывать IT-специалисты и онлайн-маркетологи.

По информации экспертов, в некоторых сферах на рост зарплат повлияют сложные условия работы. К таким можно отнести антикризисных менеджеров, консультантов по финансам и управленцев в сфере логистики, а также специалистов по тайм-менеджменту.

Повышение оклада ожидает и врачей, специалистов естественно-научного цикла, психологов и психотерапевтов, опытных онлайн-педагогов и репетиторов, агрономов, виртуальных гидов, лаборантов, зоотехников, операторов машинного доения, ветеринаров.

Ранее россиянам назвали самые востребованные профессии после пандемии коронавируса: в их числе окажутся специальности, связанные с наукой и технологиями. Например, это могут быть такие профессии, как инженер-робототехник, юрист по применению ИИ, искусствовед по созданию артефактов в виртуальной реальности и многие другие. Кроме того, в числе самых актуальных окажется профессия учителя.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

депутаты и тд и тп

Гость||

стране всё идёт на пользу

Гость||

В лупанариях доход поднимется...

Гость||

стране всё идёт на пользу

содержание перечисленной своры паразитов?

а почему не тех, кто вырастит хлеб и виноград, коровушку и скакуна. кто создаст щадящую экологическую нагрузку. кто сохранит леса и реки, озеро Байкал и другие уникальные красоты страны. обеспечит газом (дешево) всех собственных граждан (что бы каждая квартира обогревалась по собственным представлениям о комфорте). кто медицину переориентирует на профилактику и мгновенную доступность в любом населённом пункте (как было в СССР). кто образование будет давать по лучшим советским образцам учебников. кто будет не выпендриваться ради искусства для искусства (купите только меня - я такое - серо-буро-малиновое с продрисью), а творчески обработает народные мелодии и ритмы. кто науку будет охранять от продажных и проститутствующих политиков и доброхотов. кто в людях будет искать и находить лучшие черты ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, честно кооперироваться с соседями по планете (не заигрывая, имея шкурные интересы). а?

Гость||

Не, депутатов, чиновников средней руки да и мелких, тоже обуза, понимаешь ли надо сокращать, ну не нужны они в таком количестве. Работы на копейку или в ноль, а расходы несопоставимы, думается гарант должен подумать на эту тему..жизнь сама заставит если что. Пусть идут дворниками, вахтерами, банщиками, сторожами в дет.сады и школы, не пропадут, надо когда то начинать работать, не всё котам масленица.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Эксперты Института прогрессивного образования назвали россиянам профессии
Академик РАН, Ольга Игоревна Бузова стоявшая у истоков широкого внедрения в клиническую практику лечения короновируас в РФ заявила, что болезни больше не представляют угрозы для жизни патриотов России.

Гость||

Гость писал(a):

Академик РАН, Ольга Игоревна Бузова стоявшая у истоков широкого внедрения в клиническую практику лечения короновируаса в РФ заявила, что болезни больше не представляют угрозы для жизни патриотов России
Это конец самоизоляции.

Гость||

Спектакль окончен, погасли свечи...в гримерке снимают грим..

Гость||

В кочегарку всех в ночную смену , ну зимой разумеется, летом газоны стричь, травы море будет.

Гость||

Гость писал(a):

Академик РАН, Ольга Игоревна Бузова стоявшая у истоков широкого внедрения в клиническую практику лечения короновируас в РФ заявила, что болезни больше не представляют угрозы для жизни патриотов России.
Это фэйк не верьте.

Имя: Гость
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