Россия пустит полтриллиона рублей на борьбу с коронавирусом

31.05.2020 | 11:36

На борьбу с коронавирусом Россия пустит полтриллиона рублей. Об этом в субботу, 30 мая, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По его словам, 500 миллиардов рублей будет направлено из бюджетов всех уровней. Министр указал, что в этих затратах учтены все инвестиционные вложения, средства, направленные на перепрофилирование, и заработная плата. Эта сумма сопоставима со всей программой модернизации первичной медико-санитарной помощи, отметил Мурашко.

Правительство не приостановило финансирование ни по одному нацпроекту в сфере здравоохранения, и это является ключевым моментом для его развития, заявил министр, добавив, что первые месяцы 2020 года прошли неэффективно, так как пришлось «раскачиваться». Он призвал выполнять в срок запланированное в рамках нацпроектов.