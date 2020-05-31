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В стране и мире

Раскрыты правила пляжного отдыха при коронавирусе в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла правила безопасности во время пляжного отдыха в связи с пандемией коронавируса. Фрагмент ее интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» опубликован в Instagram журналиста Павла Зарубина.

«Эти рекомендации прописаны. Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими - да», - рассказала Попова.

Он подчеркнула, что социальную дистанцию на пляже должны соблюдать люди, не связанные семейными отношениями или совместным проживанием.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство начнет снимать введенные из-за коронавируса ограничения с 1 июня. В первой половине лета планируют начать «безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма. Откроются санатории с медицинской лицензией. Власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов и круизов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла
Это какая-то эротическая статья?

Гость||

Гость писал(a):

Это какая-то эротическая статья?
Он подчеркнула, что социальную дистанцию на пляже должны соблюдать люди, не связанные семейными отношениями.

Гость||

И не только дистанцию, но и косить лиловым глазом на мулаток-шоколадок в стрингах, ни пускать слюни , увидев нудисток, лежащих в чём мать родила. Вобщем должен быть порядочным семьянином , отцом семейства, смотреть только на уже не молодую,не худенькую жену в синем купальнике и радоваться солнцу.

Гость||

Гость писал(a):

нудисток, лежащих в чём мать родила.
В масках, значит одеты!

Гость||

Мы и раньше догадывались, что мозгов у них в головах нет, один кисель, но сейчас, похоже, и вообще один понос остался.

Имя: Гость
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