Раскрыты правила пляжного отдыха при коронавирусе в России

31.05.2020 | 15:19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла правила безопасности во время пляжного отдыха в связи с пандемией коронавируса. Фрагмент ее интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» опубликован в Instagram журналиста Павла Зарубина.

«Эти рекомендации прописаны. Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими - да», - рассказала Попова.

Он подчеркнула, что социальную дистанцию на пляже должны соблюдать люди, не связанные семейными отношениями или совместным проживанием.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство начнет снимать введенные из-за коронавируса ограничения с 1 июня. В первой половине лета планируют начать «безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма. Откроются санатории с медицинской лицензией. Власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов и круизов.