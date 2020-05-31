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В стране и мире

Раскрыта дата поступления российского лекарства от коронавируса в больницы

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Российский препарат для лечения коронавируса «Авифавир» поступит в больницы страны 11 июня, соответствующую дату раскрыли «Известия».

Как пишет издание, его исследования будут продолжаться до конца лета, а больницах он будет реализовываться по контрактам и не выйдет в свободную продажу.

Как пояснила директор медицинского института Мордовского государственного университета Лариса Балыкова, до сегодняшнего момента в России не существовало «профильных» препаратов для лечения коронавируса. Применялись лекарства, вызывающие ответ иммунной системы. Например, аминохинолиновые производные гидроксихлорохина не предназначены для лечения вирусных инфекций, они были созданы для борьбы с малярией или артритами.

«"Фавипиравир" был синтезирован именно для лечения инфекций, вызванных РНК-содержащими вирусами», — пояснила она. По словам Балыковой, препарат показал свою эффективность, блокируя множество вирусов, которые вызывают тяжелые клинические проявления болезни.

Лекарство было разработано Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и группой компаний «ХимРар» на основе «Фавипиравира». 30 мая стало известно, что Министерство здравоохранения одобрило препарат. Эффективность препарата составляет более 80 процентов.

За последние сутки в России выявлено 8952 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего в стране коронавирус был подтвержден у 396 575 человек. Из них 4,5 тысячи скончались, свыше 167 тысяч пациентов выздоровели.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Это дженерик японского препарата.

Гость||

Пусть им едросов лечат.

Имя: Гость
Комментарий:

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