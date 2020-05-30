Сетевое издание|18+|Суббота|30 мая 2020|16:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

В России создали вакцину от коронавируса с возможностью закапать в нос

Печать

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос. Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия 1», пишет ТАСС.

«Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интраназальная, то есть фактически он просто закапывается в нос», — рассказал Максютов.

По его словам, в России запущено полномасштабное доклиническое исследование препарата для оценки его эффективности и безвредности.

28 мая Россия предложила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) восемь вакцин от коронавируса. Клинические испытания трех перспективных отечественных вакцин от вируса SARS-CoV-2 начнутся 29 июня. Уже идет подготовка к массовому производству продукта. Всего в мире ведется разработка 124 потенциальных вакцин, 10 из них проходят клинические испытания.

Между тем замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что вакцина от коронавируса, скорее всего, не станет универсальной, для каждой группы населения она может оказаться разной. Он пояснил, что прививка должна быть безопасной, в том числе для беременных.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

нафтизин што-ли

Гость||

penzainform.ru писал(a):

считает, что вакцина от коронавируса, скорее всего, не станет универсальной, для каждой группы населения она может оказаться разной.
А это значит - что любая вакцина будет половину людей лечить, а половину калечит в лучшем случае!!!

Гость||

Победа?

Гость||

Во-первых ещё ничего нет.

Во-вторых русские врачи ничего путного создать не могут. Это как аксиому надо выучить и всё встанет на свои места.

Гость||

Гость писал(a):

Победа?
Пока только в телевизоре.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|30.05.2020 15:22|

нафтизин што-ли

ну что то из этого. Только не понятно за чем новостить если penzainform.ru писал(a):
запущено полномасштабное доклиническое исследование препарата для оценки его эффективности и безвредности.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте