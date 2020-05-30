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В стране и мире

Российские регионы призвали отменять ограничения из-за COVID-19 без возврата

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Российские регионы должны отменять ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, без возможности их возврата. В этой связи решения о смягчении должны приниматься исходя из того, действительно ли ситуация с COVID-19 в регионе стабильна, заявила вице-премьер и заместитель председателя координационного совета по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства, передает ТАСС.

«Сейчас регионы движутся все-таки к направлению снятия ограничений: кто-то смелее, кто-то медленнее. И нам важно, чтобы они, принимая такие решения, принимали их из того, что действительно ситуация стабильна и не будет возврата к ограничительным мерам», — отметила Голикова, подчеркнув, что решение о введении режима самоизоляции было в этой связи абсолютно правильным.

Ранее Голикова заявила, что тенденцию к снижению заболеваемости COVID-19 демонстрирует Московский регион. По ее словам, это происходит, «несмотря на то, что количество тестирований здесь существенно растет». Голикова добавила, что в дальнейшем темпы снижения заражаемости коронавирусом будут полностью зависеть от соблюдения россиянами мер профилактики инфекции.

По последним данные, всего в России зарегистрировано 387 623 случая заражения COVID-19, за последние сутки выявлено 8572 случая. Больше всего заразившихся в Москве. Общее число москвичей с коронавирусом по состоянию на 29 мая возросло до 175 829.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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