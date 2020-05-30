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В стране и мире

Раскрыта вероятность наступления самых тяжелых последствий коронавируса

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У половины выписанных из больниц самых тяжелых пациентов с коронавирусом изменения в легких проходят через три недели. Вероятность наступления тяжелых последствий заражения раскрыл главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев, передает «Интерфакс».

«Через три недели у 53 процентов выписанных из больниц вообще нет никаких изменений, остаточных явлений в легких. А в больницы попадают самые тяжелые. Получается, даже у половины из них нет самых тяжелых последствий», — сказал Авдеев.

Он добавил, что считает неполезным ношение масок и перчаток на улицах. В то же время Авдеев отметил, что такие ограничительные меры вводятся с целью свести к минимуму распространение коронавируса.

«Где-то перегибают палку, мне тоже это не нравится, что на улице заставляют носить маски и перчатки, но это не наши выдумки, не наши национальные особенности, в любом европейском городе сейчас ходят в масках и перчатках», — сказал он и добавил, что средства защиты имеют смысл только при близком контакте, «если вы будете обниматься, целоваться».

Авдеев выразил при этом надежду, что теплая погода снизит распространение вируса. Он подчеркнул, что о второй волне говорить пока рано, новый всплеск может произойти во второй половине осени, он будет связан с распространением других ОРВИ.

В России за последние сутки выявлено 8572 инфицированных. Всего в России за время эпидемии зафиксировано 387 623 случая заражения коронавирусом. Выздоровели более 159,2 тысячи человек, 4374 пациента умерли. С начала эпидемии в стране было сделано более 10 миллионов тестов на коронавирус.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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