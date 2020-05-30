Сетевое издание|18+|Суббота|30 мая 2020|14:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых

Печать

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости в субботу, 30 мая.

По словам Поповой, первыми смогут поехать отдыхать жители регионов с благополучной эпидемиологический ситуацией. Она подчеркнула, что на отдых нельзя отправлять граждан «из горячей точки или с высокого эпидподъема».

«Это уже будет зависеть от того, как будет развиваться эпидситуация в регионах и как она будет развиваться в тех местах, где мы привыкли отдыхать», — рассказала глава надзорного ведомства. Также Попова уточнила, что москвичи пока будут отдыхать в своем субъекте.

Ранее была раскрыта цена отдыха российских туристов на отечественных курортах грядущим летом после спада пандемии коронавируса. Согласно данным онлайн-системы бронирования национального туроператора АЛЕАН, неделя проживания на двоих взрослых в период с 1 по 8 июня, к примеру, в Сочи, Анапе или Геленджике, может стоить от 75,1 тысячи рублей, а с 22 по 29 июня — от 90,2 тысячи рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте