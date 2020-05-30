Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых

30.05.2020 | 14:33

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости в субботу, 30 мая.

По словам Поповой, первыми смогут поехать отдыхать жители регионов с благополучной эпидемиологический ситуацией. Она подчеркнула, что на отдых нельзя отправлять граждан «из горячей точки или с высокого эпидподъема».

«Это уже будет зависеть от того, как будет развиваться эпидситуация в регионах и как она будет развиваться в тех местах, где мы привыкли отдыхать», — рассказала глава надзорного ведомства. Также Попова уточнила, что москвичи пока будут отдыхать в своем субъекте.

Ранее была раскрыта цена отдыха российских туристов на отечественных курортах грядущим летом после спада пандемии коронавируса. Согласно данным онлайн-системы бронирования национального туроператора АЛЕАН, неделя проживания на двоих взрослых в период с 1 по 8 июня, к примеру, в Сочи, Анапе или Геленджике, может стоить от 75,1 тысячи рублей, а с 22 по 29 июня — от 90,2 тысячи рублей.