Названа дата открытия туристического сезона в Греции

30.05.2020 | 10:47

Министерство туризма Греции заявило, что страна начнет принимать туристов из 29 стран с 15 июня. Об этом сообщает BBC News.

Греция откроет свои двери для путешественников из 16 европейских стран, а также некоторых других, таких как Китай, Япония и Израиль.

При этом туристы из охваченных эпидемией коронавируса Великобритании, Франции, Италии и Испании не смогут посетить страну.

Открытие туристического сезона будет сопровождаться тестированием на коронавирус некоторых путешественников, прибывающих в страну.

Греция добилась значительных успехов в борьбе с распространением заболевания. По последним данным, в стране зафиксировано более 2,9 тысячи случаев заражения вирусом. 175 человек скончались в стране в результате пандемии.