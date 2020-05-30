30.05.2020 | 10:07

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило шесть миллионов. Об этом свидетельствую данные портала Worldometers.

Согласно информации портала, в мире по состоянию на 2:10 30 мая заражены 6 020 712 человек. За время эпидемии умерли 366 295 человек, еще 2,65 миллиона излечились.

При этом активными остаются 2 999 117 случаев. Из них 2 945 400 (98 процентов) человек находятся в состоянии средней тяжести, 53,717 (2 процента) в серьезном или критическом. На первом месте по числу зараженных остаются США (1 792 295), за ними Бразилия (465 166), затем Россия (387 623).

Однако, согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, число зараженных только приближается к шести миллионам и составляет на это же время 5 916 464.

29 мая сообщалось, что Швеция опередила все страны мира по числу новых смертей из-за коронавируса за неделю с 23 по 29 мая.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.