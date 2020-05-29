В России за сутки умерли 232 пациента с коронавирусом

29.05.2020 | 12:37

За последние сутки России умерли 232 пациента с коронавирусом, что стало самым большим значением с начала эпидемии. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба в пятницу, 29 мая.

Всего с начала пандемии число умерших россиян с коронавирусом превысило 4,3 тысячи.

Накануне стало известно, что в Москве в апреле текущего года от коронавирусной инфекции умерли 636 человек.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, за весь период пандемии в мире скончались 360 332 пациента, 2,41 миллиона человек выздоровели.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности могут произойти корректировки.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.