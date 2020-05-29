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В стране и мире

В России выявили 8572 новых случая заражения коронавирусом

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За последние сутки в России выявили 8572 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Новые случаи заражения обнаружены в 84 регионах страны. Больше всего новых инфицированных в Москве (2332), Московской области (773) и Санкт-Петербурге (369). Скончались 232 человека с подтвержденным диагнозом, выздоровели - 8264 пациента. Общее число заразившихся в России с начала пандемии превысило 387 тысяч.

Накануне, 28 мая, сообщалось о 8371 новом случае заражения коронавирусом в 85 регионах. За сутки скончались 174 пациента, вылечились - 8785.

Ранее 29 мая кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил, что после ослабления режима ограничений риск заразиться коронавирусом не исчез. В частности, после открытия кинотеатров зрителям придется отказаться от напитков и попкорна, посколько в любых местах общественного пользования необходимо быть в масках и перчатках. Рассуждая о фитнес-центрах, Кондрахин рекомендовал соблюдать социальную дистанцию, а также следить, чтобы персонал дезинфицировал тренажеры.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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