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В стране и мире

Путин объявил 24 июня выходным

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Президент России Владимир Путин объявил 24 июня - день парадов Победы - выходным с сохранением за работниками заработной платы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В указе главы государства говорится, что парад в Москве и других городах России начнет в 10 часов утра, на 22 часа запланирован артиллерийский салют. Отдельно Путин поручил Минобороны определить места проведения военных парадов и артиллерийского салюта.

9 мая парад не состоялся из-за эпидемиологической ситуации в стране в связи с распространением нового коронавируса. Вместо обычных парадов в российских городах прошли авиационные. Помимо этого, состоялись несколько дистанционных и онлайн-акций, также были проведены традиционные для Дня Победы салюты. Позднее глава государства заявил, что парад Победы пройдет 24 июня.

За последние сутки в России выявили 8572 новых случая заражения коронавирусом. Новые случаи заражения обнаружены в 84 регионах страны. Больше всего новых инфицированных в Москве (2332), Московской области (773) и Санкт-Петербурге (369). Скончались 232 человека с подтвержденным диагнозом, выздоровели - 8264 пациента. Общее число заразившихся в России с начала пандемии превысило 387 тысяч.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня
Навсегда?

Гость||

Сюрреализм какой-то начался. Виртуальная реальность .

Гость||

с 21 года введут 4х дневную рабочую неделю

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня - день парадов Победы - выходным с сохранением за работниками заработной платы.
Угощаю! Всем пива!!!... за счет заведения...

Гость||

Гость писал(a):

с 21 года введут 4х дневную рабочую неделю
Не будет такого

Гость||

2 день войны,создание Совета по эвакуации при СНК СССР. Да уж,подобрали дату для парада.

Гость||

Гость писал(a):

2 день войны
То есть будут праздновать начало войны?

Имя: Гость
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