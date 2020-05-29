Онищенко назвал самый недооцененный источник заражения коронавирусом

29.05.2020 | 10:43

Самым недооцененным местом, где можно заразиться коронавирусом, считается подъезд. Его «Парламентской газете» назвал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

По его словам, подъезды можно считать общественным местом, особенно утром, когда жильцы идут на работу, но об этом источнике инфицирования фактически забыли с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий. «Тут и перила, и кнопки лифта, домофона, а если спускаетесь пешком, то запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается наверх», — уточнил парламентарий.

Онищенко отметил, что на лестничной площадке вирус сохраняется дольше, потому что туда не проникает солнечный свет. Поэтому там необходимо носить маску и перчатки, то есть их надо надевать перед выходом из квартиры.

Ранее кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, как избежать заражения коронавирусом в общественных местах, Так, помимо ношения масок и перчаток в кинотеатре необходимо отказаться от напитков и попкорна, в спортзалах надо соблюдать дистанцию и следить за чистотой тренажеров. Самый высокий риск инфицирования будет ожидать граждан в магазинах косметики.