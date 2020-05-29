Названы самые пострадавшие от коронавируса города России

29.05.2020 | 16:16

Эксперты назвали российские города, наиболее пострадавшие от коронавируса и с самыми медленными темпами восстановления от кризиса. В аутсайдерах оказались Москва и Сочи. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на исследование 2ГИС.

Исследование показало, что ни один из 60 исследованных городов не вернулся на докризисный уровень деловой активности и потребления. То есть ни у одного населенного пункта индекс восстановления не превысил 100. По данным специалистов, средний по России показатель составил всего 66. У Москвы и Сочи на 29 мая 2020 года он достиг 42. Среди аутсайдеров также оказались Санкт-Петербург и Махачкала, чей индекс находится на уровне 50. Пятерку антирейтинга замкнул Ростов-на-Дону (64).

Лидером восстановления от коронавируса оказался Новокузнецк, чей индекс составляет 88. Также в топ-5 городов с самыми высокими темпами восстановления включили Набережные Челны (85), Кемерово (84), Магнитогорск (84) и Курган (81).

Рейтинг составлялся на основании показателей мобильности жителей городов, их спроса на товары и услуги. При анализе учитывалось, как россияне посещают магазины, торгово-сервисные точки, офисы, уровень активности на улицах и объем услуг, оказываемых онлайн.