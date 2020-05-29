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В стране и мире

Голосование по Конституции захотели растянуть на несколько дней

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Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию на свежем воздухе и растянуть мероприятие на несколько дней. На документ с вышеуказанными рекомендациями ссылается принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В частности, голосование предлагается провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.

«Вблизи каждой площадки для голосования должна быть санитарная комната с водоснабжением, оборудованная мыльными принадлежностями и одноразовыми полотенцами», - говорится в документе. В инструкции также идет речь о выдаче голосующим средств индивидуальной защиты.

Кроме того, указывается на необходимость организовать температурный контроль граждан и обеспечить возможность соблюдения избирателями социальной дистанции.

Помимо этого избирательные комиссии должны будут заранее получить данные тех, кто находится на карантине в связи с коронавирусом. Эти граждане должны быть отмечены в списках, после чего их отправят в специальное место для голосования.

Голосование по предложенным президентом России Владимиром Путиным поправкам в Основной закон было запланировано на 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его отложили на неопределенный срок. Агентство «Интерфакс» называло в качестве возможных дат 1 и 8 июля. Между тем вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев не исключил, что голосование пройдет 24 июня, в день парада Победы. В качестве еще одной альтернативой даты указывалось 3 сентября.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

вовка всё-же боиться

Гость||

Обезумели уже с этим голосованием. Поправки в Конституцию уже официально признаны всеми органами, в чьей компетенции находится одобрение поправок.

Статья 136 Конституции не предполагает возможность невступления в силу поправок, одобренных Госдумой, Советом Федерации и двумя третями региональных парламентов.

Какой юридический смысл в этом голосовании народа вообще? Это придуманная новая сущность.

Статья 3 Конституции говорит, что высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. А что такое «общероссийское голосование»? Нигде не сказано, что оно является выражением власти народа.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции похоже по признакам на референдум, но лишено гарантий прав граждан, которыми наделяет референдум.

Народ проголосует ЗА, и хорошо, поправки и так уже приняты, проголосует ПРОТИВ, тогда что? По закону за них проголосовали все, кто нужно. Отменить все равно нельзя.

Это голосование - пустая трата времени и денег, тем более с мылом, санитарными комнатами и пр. СИЗами.

Гость||

ну и правильно можно и на 30 дней с выходными

Гость||

Гость писал(a):

проголосует ПРОТИВ, тогда что?
во тогда что кто объяснит?

Гость||

ИДИТЕ СО СВОИМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Гость||

Толково придумано.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию на свежем воздухе и растянуть мероприятие на несколько дней.
Быстро фальсифицироваать разучились.

Гость||

президент может прлететь и боится своего народа

Гость||

Это голосование - пустая трата времени и денег, тем более с мылом, санитарными комнатами и пр. СИЗами.

трата времени на знаю, но денег точно

Гость||

Растянуть на несколько дней -это чтобы набрать так 90 процентов за.Думаю в этом дело.

Гость||

Боты Навального появились

Гость||

Гость писал(a):

Быстро фальсифицироваать разучились.
В масках и перчатках неудобно.

Гость||

Гость писал(a):

Боты Навального появились
Чинушный попугай заверещал.

Имя: Гость
Комментарий:

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