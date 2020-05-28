В России выявили 8 371 новый случай заражения коронавирусом

28.05.2020 | 10:52

За последние сутки в России зарегистрировали 8 371 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Новые случаи заражения выявлены в 85 регионах страны. Больше всего новых инфицированных в Москве (2 054), Московской области (774) и Санкт-Петербурге (383). Скончались 174 человека с подтвержденным диагнозом, выздоровели 8 785 пациентов. Общее число заразившихся в России с начала пандемии превысило 379 тысяч.

Накануне, 27 мая, сообщалось о 8 338 новых случаях заражения коронавирусом в 85 регионах. За сутки скончался 161 пациент, вылечились - 11 079.

Ранее Министерство здравоохранения России раскрыло новую методику подсчета статистики по коронавирусу. Теперь пациенты с подтвержденным COVID-19, у которых нет жалоб, не подлежат учету в статистике заболеваемости. Ведомство рекомендовало расценивать данное состояние как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8.