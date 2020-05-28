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В стране и мире

В России выявили 8 371 новый случай заражения коронавирусом

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За последние сутки в России зарегистрировали 8 371 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Новые случаи заражения выявлены в 85 регионах страны. Больше всего новых инфицированных в Москве (2 054), Московской области (774) и Санкт-Петербурге (383). Скончались 174 человека с подтвержденным диагнозом, выздоровели 8 785 пациентов. Общее число заразившихся в России с начала пандемии превысило 379 тысяч.

Накануне, 27 мая, сообщалось о 8 338 новых случаях заражения коронавирусом в 85 регионах. За сутки скончался 161 пациент, вылечились - 11 079.

Ранее Министерство здравоохранения России раскрыло новую методику подсчета статистики по коронавирусу. Теперь пациенты с подтвержденным COVID-19, у которых нет жалоб, не подлежат учету в статистике заболеваемости. Ведомство рекомендовало расценивать данное состояние как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Ну и какое плато?

В Москве-снижение, а в регионах?

Гость||

ниже 8 тыс так и не падает. и скорее всего очень долго не опустится, а там и осень не за горами и опять 25

Гость||

«Известия» узнали о желании Минтруда ввести сбор с зарплат на «страхование от безработицы»

Гость||

Ну в области 468 больных Ковидом-19 на 1 305 563 человека и что дальше ?1581 человек переболел у них возможно иммунитет .А что дальше то?

Имя: Гость
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