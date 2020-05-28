Путин согласился платить безработным россиянам втрое больше

Президент России Владимир Путин считает, что пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить втрое - с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в службы занятости обращается много людей, которые не могут подтвердить свой доход, не имеют достаточного стажа на последнем месте работы, либо были трудоустроены неофициально. Путин отметил, что в этом случае полагается минимальный размер пособия - 1,5 тысячи рублей, однако этой суммы недостаточно.
Глава государства предложил задним числом, с 1 мая 2020 года, увеличить минимальное пособие. По его словам, 4,5 тысячи рублей россияне будут получать в течение трех месяцев - до 1 августа. Таким образом он согласился с предложением, выдвинутым правительством.
Инициативу увеличить пособия ранее озвучили в Минтруде. По словам главы министерства Антона Котякова, сейчас максимальное пособие получают свыше 400 тысяч россиян. О планах увеличить минимальный размер пособия для всех безработных говорил также премьер-министр России Михаил Мишустин. На данный момент число безработных в стране составляет 1,9 миллиона человек.
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Система социального обеспечения в Германии очень развита. Если человек теряет работу, он имеет право в течении следующих двух лет получать пособие в размере 60-67% от своего предыдущего дохода. При средней зарплате в 3000€ (или 2100€ на руки после вычета налогов) это около 1300€ или 94.000 руб. в месяц.
А что если человек не работал?
К этой категории относятся люди, которые в силу разных обстоятельств получают пособие по безработице более 2‐х лет или приехали в Германию недавно. Их не принято называть безработными, даже название закона поменяли с "пособия по безработице" на "социальное пособие", хотя каждый работающий человек понимает что безработные живут на его налоги.
Итак, закон предусматривает 6 категорий лиц, имеющих право на пособие по безработице, в зависимости от возраста и семейного положения:
Дети до 6 лет - 245€ или 17.500 руб.
Дети с 6 до 13 лет - 302€ или 21.500 руб.
Подростки с 13 до 18 лет - 322€ или 23.000 руб.
Взрослый, проживающий не отдельно - 339€ или 24200 руб.
Взрослый, состоящий в браке - 382€ или 27.200 руб.
Взрослый, проживающий отдельно - 424€ или 30.200 руб.
Для примера, одинокая супружеская пара получает 764€ или 54.500 руб., а семья с двумя детьми 3‐х и 7‐ми лет - 1311€ или 93.500 руб.Также получатель пособия имеет различные льготы, как то: бесплатные продукты раз-два раза в неделю, оплата проезда и питания школьников, помощь при беременности и т.д. МОЖИМ ПАФТАРИТЬ ?