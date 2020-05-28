Сетевое издание|18+|Четверг|28 мая 2020|10:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Путин согласился платить безработным россиянам втрое больше

Печать

Президент России Владимир Путин считает, что пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить втрое - с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в службы занятости обращается много людей, которые не могут подтвердить свой доход, не имеют достаточного стажа на последнем месте работы, либо были трудоустроены неофициально. Путин отметил, что в этом случае полагается минимальный размер пособия - 1,5 тысячи рублей, однако этой суммы недостаточно.

Глава государства предложил задним числом, с 1 мая 2020 года, увеличить минимальное пособие. По его словам, 4,5 тысячи рублей россияне будут получать в течение трех месяцев - до 1 августа. Таким образом он согласился с предложением, выдвинутым правительством.

Инициативу увеличить пособия ранее озвучили в Минтруде. По словам главы министерства Антона Котякова, сейчас максимальное пособие получают свыше 400 тысяч россиян. О планах увеличить минимальный размер пособия для всех безработных говорил также премьер-министр России Михаил Мишустин. На данный момент число безработных в стране составляет 1,9 миллиона человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Система социального обеспечения в Германии очень развита. Если человек теряет работу, он имеет право в течении следующих двух лет получать пособие в размере 60-67% от своего предыдущего дохода. При средней зарплате в 3000€ (или 2100€ на руки после вычета налогов) это около 1300€ или 94.000 руб. в месяц.

А что если человек не работал?

К этой категории относятся люди, которые в силу разных обстоятельств получают пособие по безработице более 2‐х лет или приехали в Германию недавно. Их не принято называть безработными, даже название закона поменяли с "пособия по безработице" на "социальное пособие", хотя каждый работающий человек понимает что безработные живут на его налоги.

Итак, закон предусматривает 6 категорий лиц, имеющих право на пособие по безработице, в зависимости от возраста и семейного положения:

Дети до 6 лет - 245€ или 17.500 руб.

Дети с 6 до 13 лет - 302€ или 21.500 руб.

Подростки с 13 до 18 лет - 322€ или 23.000 руб.

Взрослый, проживающий не отдельно - 339€ или 24200 руб.

Взрослый, состоящий в браке - 382€ или 27.200 руб.

Взрослый, проживающий отдельно - 424€ или 30.200 руб.

Для примера, одинокая супружеская пара получает 764€ или 54.500 руб., а семья с двумя детьми 3‐х и 7‐ми лет - 1311€ или 93.500 руб.Также получатель пособия имеет различные льготы, как то: бесплатные продукты раз-два раза в неделю, оплата проезда и питания школьников, помощь при беременности и т.д. МОЖИМ ПАФТАРИТЬ ?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте