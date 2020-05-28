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В стране и мире

Новорожденных в России начнут тестировать на COVID-19

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В России новорожденных перед выпиской из стационаров начнут тестировать на COVID-19. Перед выпиской у ребенка должно быть два отрицательных теста на коронавирус. Об этом говорится во второй версии рекомендаций Минздрава по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным с COVID-19.

«Ребенок должен иметь два подряд отрицательных теста на SARS-CoV-2 из тестируемых сред, забранных с интервалом 24 часа, и выписываться в условия, где нет инфицированных/подозреваемых на инфицирование COVID-19 людей в его окружении. Также необходимо убедиться, что ребенок не выделяет SARS-CoV-2 со стулом», - говорится в рекомендациях. Температура ребенка должна находиться в пределах нормы за три дня до выписки. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минздрава, обязательное тестирование на коронавирус будут делать только тем младенцам, чьи матери имеют диагноз COVID-19.

Кроме того, отмечается, что младенец может отправиться из стационара домой только при условии благоприятной эпидемиологической обстановки в месте его жительства.

«Родители ребенка перед выпиской должны пройти консультирование на предмет особенностей (если имеются) ухода за их ребенком, а также тщательности и регулярности соблюдения гигиенических мероприятий, мытья рук», - отмечается в тексте документа.

По данным Минздрава, в России коронавирус выявлен у двух тысяч беременных, 800 из них находятся в Москве.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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