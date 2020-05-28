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В стране и мире

Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу

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Пациенты с подтвержденным коронавирусом, у которых нет жалоб, не подлежат учету в статистике заболеваемости. Об этом говорится в новых рекомендациях Минздрава, опубликованных на его сайте.

«В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8», - раскрывается в документе.

Согласно рекомендациям, «вирусоносительство не может быть причиной смерти». В связи с этим, если у пациента есть любое другое заболевание, которое может привести к смертельным осложнениям, «выбор первоначальной причины смерти производится в соответствии с правилами МКБ-10».

Главный внештатный патологоанатом Минздрава Георгий Франк отметил, что в России тела 98 процентов умерших подвергаются вскрытию, что позволяет оценить истинное влияние коронавируса на смертность. Он подчеркнул, что инфекция может вызвать обострение хронических заболеваний. «В то же время граждане с COVID-19 могут умереть от других патологических состояний, заболеваний или несчастных случаев, что не должно считаться смертью от коронавируса», - добавил Франк.

Новые методические рекомендации направлены в регионы для использования в работе. Кроме того, они будут направлены в ВОЗ, сообщили в Минздраве. В основу рекомендаций положены новые принципы, установленные Международной классификацией болезней Всемирной организации здравоохранения (МКБ-10) с учетом Международных методических рекомендаций по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти.

Ранее Минздрав утвердил новый порядок госпитализации больных с коронавирусом: в стационар будут направлять только пациентов в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Пациентов с легкой формой болезни будут направлять в стационар, если у них температура три дня не опускается ниже 38,5 градусов. При этом госпитализировать должны всех пациентов с коронавирусом, кто входит в группу риска.

По данным на 27 мая, в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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