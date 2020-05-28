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В стране и мире

Лишившихся работы родителей предложили освободить от платы за детсад

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Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил до конца текущего года отменить плату за услуги бюджетных детских садов для тех родителей, которые лишились работы из-за коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на адресованное премьер-министру Михаилу Мишустину письмо.

«Считаю целесообразным рассмотреть возможность полного освобождения от платы за услуги дошкольного образования до конца 2020 года, если один из кормильцев или оба родителя потеряли работу в период самоизоляции (с 31 марта по 31 мая)», - написал Хамзаев. Отмечается, что обязательным требованием для отмены платы будет регистрация взрослых в качестве безработных.

Ранее сообщалось, что российские детские лагеря смогут открыться не раньше введения третьего этапа снятия санитарных ограничений. Кроме того, в этом году дети смогут поехать только в тот лагерь, который находится на территории региона их проживания.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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