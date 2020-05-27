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В стране и мире

Жителей российских многоэтажек обяжут считаться с соседями

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Госдума внесла на рассмотрение поправки в Жилищный кодекс. Согласно им жители многоэтажек обязаны обеспечить соблюдение прав и законных интересов граждан, проживающих по соседству. Притом собственник квартиры отвечает за всех, кто находится в его жилье. Законопроект опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Россияне обязаны соблюдать тишину в ночное время, которое устанавливается каждым регионом самостоятельно. Не считаются нарушением звуки «обычной жизнедеятельности» человека, например, плач ребенка, звук воды в инженерных системах, звук шагов при ходьбе, а также шум от спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ.

Если житель многоэтажки задумал сделать ремонт, то теперь он должен считаться с окружающими. Для этого требуется повесить объявление с предупреждением на специальной доске в подъезде или на прилегающей к дому территории. В законопроекте сказано, что подобная мера нужна «в случае необходимости выполнения в жилых или в нежилых помещениях многоквартирного дома ремонтных и иных работ, а также проведения мероприятий, которые могут повлечь нарушение тишины или иных прав граждан».

«Систематическое (более двух раз в течение одного месяца) нарушение обязательств, предусмотренных настоящей статьей, влечет административную ответственность собственника жилого или нежилого помещения», — говорится в документе.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

У нас на доске для объявлений это объявление максимум кто увидит, будет уборщица, которая его сорвет! В нашем доме убивать будут, никто не услышит, зато бл..ть если телевизор через стенку фонит, то это даааааа, на следующее утро весь дом будет знать какой ты фильм смотрел!

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

У нас на доске для объявлений это объявление максимум кто увидит, будет уборщица, которая его сорвет! В нашем доме убивать будут, никто не услышит, зато бл..ть если телевизор через стенку фонит, то это даааааа, на следующее утро весь дом будет знать какой ты фильм смотрел!
Записку ему в почтовый ящик. Напомните, чем тревожит. Если разумный, то учтёт или даст понятные объяснения.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Не считаются нарушением звуки «обычной жизнедеятельности» человека, например, плач ребенка, звук воды в инженерных системах, звук шагов при ходьбе
Соседка сверху на вид хрупкая женщина, но по квартире ходит, как слоняра. Как только пятки не болят?

Гость||

Туда может переехать семья с тремя детьми, собакой и скрипкой. И соседка сразу запорхает бабочкой в ваших воспоминаниях.

Имя: Гость
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