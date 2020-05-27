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В стране и мире

В России у кошки диагностировали коронавирус

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Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) объявила, что у пятилетней кошки в России диагностировали коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА Новости.

Мазки, взятые из горла и носа животного, проанализировали по технологии ПЦР и выявили в них возбудитель COVID-19. Животное помещено в карантин «по месту нахождения». Симптомы заболевания не уточняются. Неизвестно также, были ли заражены ее хозяева.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что известны случаи, когда некоторые животные, в том числе кошки, тигры, собаки и хорьки, заражались коронавирусом SARS-CoV-2 от людей, болеющих COVID-19. В лабораторных условиях кошки и хорьки передавали инфекцию другим животным того же вида. Подтвержденных данных о возможности заражения людей от собак, кошек или других домашних животных нет.

Ранее журнал Nature рассказывал об эксперименте, поставленном в Харбинском ветеринарном исследовательском институте в Китае, во время которого новой коронавирусной инфекцией пытались заразить кошек, собак, кур, свиней и уток. Ученые добились успеха только с кошками и зафиксировали передачу инфекции от одной кошки другой. В то же время они не смогли получить прямых доказательств, что кошки способны заразить людей.

В начале апреля власти Гонконга объявили, что у кошки пациента, болеющего COVID-19, обнаружили коронавирус SARS-CoV-2. Новой коронавирусной инфекцией также были заражены кошки из китайского Уханя, где в декабре 2019 года были зафиксированы первые случаи COVID-19. 23 апреля стало известно, что новый коронавирус нашли у четырех тигров и трех львов в зоопарке Бронкса в американском городе Нью-Йорк. 8 мая сообщалось о первом коте с новой коронавирусной инфекцией, найденном в Испании.

В феврале сообщалось, что в китайском городе Ухань добровольцы занимались спасением домашних животных, которые остались без хозяев из-за вспышки новой коронавирусной инфекции. Волонтерам приходится с риском для жизни проникать в запертые квартиры и вызволять брошенных кошек и собак.

По последним данным, к 26 мая в мире выявлено 5,6 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 349,2 тысячи человек, 2,4 миллиона человек уже выздоровели. В России выявлено 362,3 тысячи случаев заражения, погибли 3 807 человек.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от других людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам. В публичных местах и общественном транспорте следует использовать маску.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) объявила, что у пятилетней кошки в России диагностировали коронавирус SARS-CoV-2.
Русские кошки у них виноваты. Своих проверьте.

Гость||

Коронафобы побежали своих питомцев обследовать :)

ВОЗ гнать надо из России!

Гость||

Начинается нагнетание непроверенными данными. Сколько можно, уже на животных перешли.

Гость||

У кошки четыре ноги,

Позади нее длинный хвост.

Но трогать ее не моги

За ее малый рост, малый рост.

А ты не бей, не бей, не бей кота по пузу,

Кота по пузу, кота по пузу .

А ты не бей, не бей, не бей кота по пузу,

И мокрым полотенцем не моги.

А кошку обидеть легко,

Утюгом ее между ушей.

И не будет лакать молоко,

И ловить не будет мышей.

А у ней голубые глаза,

На ресницах застыла слеза.

Это ты наступил ей на хвост,

Несмотря на ее малый рост, малый рост.

А у кошки восемь котят.

Все они кушать сильно хотят.

И ты трогать котят не моги,

Несмотря на четыре ноги.

Гость||

А когда нашим дворовым,четвнрногим, друзьям с помойки начнут делать тесты!?

Гость||

Людям то не делают анализы. А если делают, то результаты теряют. Теперь до кошек докопаться решили? Ну усыпят на фиг всех уличных кошек. Что будете делать с крысами и мышами потом?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Животное помещено в карантин «по месту нахождения». Симптомы заболевания не уточняются. Неизвестно также, были ли заражены ее хозяева.
То есть животное оставили дома с хозяевами, но больше ничего не известно. Также не известно, почему вообще у кошки взяли анализы. И совершенно не известно, что из всего написанного правда.

Гость||

Да, а зачем кошке вдруг сделали тест? Кашлять начала?

Имя: Гость
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