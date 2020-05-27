В России у кошки диагностировали коронавирус

27.05.2020 | 13:28

Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) объявила, что у пятилетней кошки в России диагностировали коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА Новости.

Мазки, взятые из горла и носа животного, проанализировали по технологии ПЦР и выявили в них возбудитель COVID-19. Животное помещено в карантин «по месту нахождения». Симптомы заболевания не уточняются. Неизвестно также, были ли заражены ее хозяева.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что известны случаи, когда некоторые животные, в том числе кошки, тигры, собаки и хорьки, заражались коронавирусом SARS-CoV-2 от людей, болеющих COVID-19. В лабораторных условиях кошки и хорьки передавали инфекцию другим животным того же вида. Подтвержденных данных о возможности заражения людей от собак, кошек или других домашних животных нет.

Ранее журнал Nature рассказывал об эксперименте, поставленном в Харбинском ветеринарном исследовательском институте в Китае, во время которого новой коронавирусной инфекцией пытались заразить кошек, собак, кур, свиней и уток. Ученые добились успеха только с кошками и зафиксировали передачу инфекции от одной кошки другой. В то же время они не смогли получить прямых доказательств, что кошки способны заразить людей.

В начале апреля власти Гонконга объявили, что у кошки пациента, болеющего COVID-19, обнаружили коронавирус SARS-CoV-2. Новой коронавирусной инфекцией также были заражены кошки из китайского Уханя, где в декабре 2019 года были зафиксированы первые случаи COVID-19. 23 апреля стало известно, что новый коронавирус нашли у четырех тигров и трех львов в зоопарке Бронкса в американском городе Нью-Йорк. 8 мая сообщалось о первом коте с новой коронавирусной инфекцией, найденном в Испании.

В феврале сообщалось, что в китайском городе Ухань добровольцы занимались спасением домашних животных, которые остались без хозяев из-за вспышки новой коронавирусной инфекции. Волонтерам приходится с риском для жизни проникать в запертые квартиры и вызволять брошенных кошек и собак.

По последним данным, к 26 мая в мире выявлено 5,6 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 349,2 тысячи человек, 2,4 миллиона человек уже выздоровели. В России выявлено 362,3 тысячи случаев заражения, погибли 3 807 человек.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от других людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам. В публичных местах и общественном транспорте следует использовать маску.