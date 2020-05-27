Россияне назвали самый желанный летний отдых после пандемии

27.05.2020 | 14:24

Российские туристы назвали самый желанный летний отдых после спада пандемии коронавируса и снятия введенных на ее фоне ограничений. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала «Стопкоронавирус.рф».

Согласно полученным данным, большинство россиян хотели бы отправиться в отпуск на море — за такой вариант проголосовал 61 процент респондентов. Не менее популярными среди путешественников оказался отдых на природе (38 процентов участников исследования) и посещение новых городов (29 процентов).

Кроме того, 24 процента опрошенных рассказали, что больше всего мечтают о знакомстве с объектами культуры и хотели бы посетить культурные события, музеи, картинные галереи и храмы.

27 мая сообщалось, что российские туристы массово запланировали отдых на море грядущим летом вопреки пандемии коронавируса. Самыми востребованными курортными городами для отпуска оказались Сочи и Анапа. Не меньшей популярностью у россиян пользуются Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Симферополь.