Сетевое издание|18+|Среда|27 мая 2020|15:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Россияне назвали самый желанный летний отдых после пандемии

Печать

Российские туристы назвали самый желанный летний отдых после спада пандемии коронавируса и снятия введенных на ее фоне ограничений. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала «Стопкоронавирус.рф».

Согласно полученным данным, большинство россиян хотели бы отправиться в отпуск на море — за такой вариант проголосовал 61 процент респондентов. Не менее популярными среди путешественников оказался отдых на природе (38 процентов участников исследования) и посещение новых городов (29 процентов).

Кроме того, 24 процента опрошенных рассказали, что больше всего мечтают о знакомстве с объектами культуры и хотели бы посетить культурные события, музеи, картинные галереи и храмы.

27 мая сообщалось, что российские туристы массово запланировали отдых на море грядущим летом вопреки пандемии коронавируса. Самыми востребованными курортными городами для отпуска оказались Сочи и Анапа. Не меньшей популярностью у россиян пользуются Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Симферополь.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

хотели бы отправиться в отпуск на море
На какое море? У нас нет теплых морей, все моря тут холодные!

Гость||

Мы люди северные, нам и +15 - теплое море.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте