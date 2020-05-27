27.05.2020 | 13:20

Россиянам с детьми предложили дать больше денег. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что такие выплаты нужно расширить, передает РИА Новости.

Речь идет о пособиях в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет. Кузнецова предлагает распространить такие выплаты и на подростков 16 и 17 лет. «А если этот ребенок — инвалид? Поэтому мы считаем, что это целесообразно», — говорит она. Кузнецова уточняет, что в основном такие подростки еще остаются на попечении родителей и многие продолжают учиться, так что у них нет возможности для полноценного трудоустройства. При этом потребительская корзина 16- и 17-летних фактически равна потребительской корзине взрослого человека. Предложение отправлено на рассмотрение в правительство.

Выплачивать по 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 15 лет начнут с 1 июня. Минфин выделил на эти цели 197,2 миллиарда рублей. Еще 24,9 миллиарда рублей предусмотрены на выплаты для детей до 3 лет (по 5 тысяч рублей), это касается около 1,6 миллиона детей. Такие выплаты будут обеспечены по распоряжению президента Владимира Путина и стали частью пакта мер поддержки граждан в условиях кризиса и пандемии коронавируса.