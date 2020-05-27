Российским школьникам разъяснили порядок поступления в вузы

Подать документы в российские вузы можно будет с 20 июня, до сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Прием документов будет продолжаться до 17 августа. Порядок поступления в вузы школьникам разъяснил глава Минобрнауки Валерий Фальков, передает РИА Новости в среду, 27 мая.
По его словам, дата начала приема документов не изменилась, несмотря на пандемию и перенос ЕГЭ. «Особенностью этого года будет, что до сдачи ЕГЭ можно уже подать заявление [в вуз]», — отметил Фальков.
Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов раскрыл подробности проведения ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса. Он рассказал, что школьников рассадят на расстоянии не менее полутора метров. По его словам, во всех пунктах проведения ЕГЭ будут средства индивидуальной защиты. В Роспотребнадзоре добавили, что школьникам рекомендуется ношение маски и перчаток, однако это условие не является обязательным.
Из-за пандемии коронавируса в России дважды переносили ЕГЭ. По словам президента Владимира Путина, первый экзамен планируется провести 29 июня. В этот день будет проведен пробный экзамен без участия школьников. Самый массовый ЕГЭ, по русскому языку, пройдет 6 и 7 июля.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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капец! бедные дети, без масок то просидеть ооочень тяжело, а это еще и перчатки! сразу противогаз и все!