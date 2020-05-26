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В стране и мире

В России резко выросла смертность трудоспособного населения

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В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года уже превысила аналогичный показатель за весь период прошлого, 2019 года. Об этом заявил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн, передает «Интерфакс».

По его словам, в 2019 году умерли 36,5 тысяч человек трудоспособного возраста, тогда как в первые три месяца зафиксировано более 37 тысяч смертей в этой категории. Брюн также отметил, что в Москве зафиксировано значительное повышение смертности в апреле. В 2020 году в этот месяц умерли 11,8 тысяч человек, а в 2019-м — 10 тысяч.

«Думаю, наркологические проблемы [в причинах смертности] выходят на одно из первых мест, не только вирусная нагрузка», — отметил Брюн, подчеркнув, что значительную роль в росте смертности трудоспособного населения играет, в том числе, алкоголь. По мнению нарколога, «острые внезапные смерти, остановка сердца, как правило, патологоанатомы нам подсказывают, что человек злоупотреблял [спиртным]».

13 мая глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что находящиеся в режиме самоизоляции в период пандемии коронавируса россияне стали чаще умирать от алкоголя. По его мнению, ограничение продажи спиртных напитков позволит проложить «путь к сокращению смертности и заболеваемости» и постепенно отойти от культуры алкогольной зависимости.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Надо пенсионный возраст срочно до 80 лет поднимать, да, господа кровопийцы?

Гость||

Гость писал(a):

Надо пенсионный возраст срочно до 80 лет поднимать, да, господа кровопийцы?
До 100, чтоб уж с гарантией.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

подчеркнув, что значительную роль в росте смертности трудоспособного населения играет, в том числе, алкоголь.
Конечно, виноваты вовсе не некачественные продукты, ужасная вода,загазованный воздух, бесконечные стрессы и никакая медицина.

Виноват алкоголь. Право же, если бы его не было, его бы стоило выдумать.

Гость||

Карлик говорил,что россияне стали жить дольше.

Гость||

Карлик обнуленный!!!

Гость||

РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯ

Гость||

Совбез: Число экстремистских преступлений в РФ на фоне COVID-19 выросло почти на треть. Около половины этих преступлений связаны с призывами к экстремизму в интернете.

Это врачи небось все обещанных денег просят..?

Гость||

Запили с горя или на радостях?..

Гость||

. Многие не могут получить элементарной медицинской помощи, потому что вся медицина переориентирована на лечение ОРВИ. Например, в большинстве лечебных учреждений не работают физиотерапевты. Вероятно, кто-то решил, что они вообще не нужны. Но вот лично знаю парня, у которого случился плексит. Есть угроза, что останется инвалидом.

Гость||

Я что то не понял?! Короновирус и не понятная пневмония теперь не причём? Теперь нас всех назвали алкоголиками и поэтому мы моём? Какие же мы отвратительные рабы...

Гость||

Умираем

Гость||

- Здравствуйте, это общественная приемная “Единой России”?

- Да

- Мне нужна помощь

- Давайте ближе к выборам. Мы и НТВ пригласим сразу

Дмитрий Н. Мотовилов||

Запугали и обездвижели (парализовали) население. Пожинаем плоды.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

Я что то не понял?! Короновирус и не понятная пневмония теперь не причём? Теперь нас всех назвали алкоголиками и поэтому мы моём? Какие же мы отвратительные рабы...
Прессуют мозги просто по-хамски...

Гость||

25 мая 2020, 20:30 Эксперты заметили серьезные перемены в массовом сознании россиян: растет агрессия к власти

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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