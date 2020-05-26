Советовавшую россиянкам рожать вместо учебы чиновницу повысили

26.05.2020 | 14:08

Российская чиновница Юлия Арсенина, которая посоветовала не выбирать образование в ущерб материнству, получила повышение. Она заняла должность временно исполняющей обязанности руководителя департамента здравоохранения Владимирской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона во вторник, 26 мая.

Агентство уточняет, что Арсенина получила новую должность после увольнения главы департамента здравоохранения Алексея Мозалева. Ранее она работала директором департамента. Распоряжение о повышении Арсениной подписал губернатор Владимир Сипягин.

После скандального заявления чиновницы глава региона отметил, что Арсенина «выразила свое мнение как врач». Он подчеркнул, что высокий уровень профессиональной подготовки так же важен для страны, как и высокий уровень рождаемости.

В июне заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина заявила, что россиянкам не стоит выбирать образование в ущерб материнству. По словам чиновницы, «чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины». Арсенина также подчеркнула, что матери не должны осуждать дочерей, если те забеременели в раннем возрасте вне брака.