Российским школьникам разрешили снимать маски и перчатки на ЕГЭ

26.05.2020 | 15:07

Носить маски и перчатки во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) рекомендуется, однако Роспотребнадзор не настаивает на этом. В случае необходимости средства индивидуальной защиты выпускникам разрешили снимать. Об этом сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью «Интерфаксу».

«Роспотребнадзором сформулированы универсальные рекомендации для проведения экзаменов. В них не говорится об обязательном использовании масок и перчаток детьми. При плохой переносимости ребенком маски или перчаток можно будет их снять», — сказала она.

Руженцова подчеркнула, что в ведомстве рекомендуют найти баланс между безопасностью и удобством в кабинетах, где будут проходить ЕГЭ. Если в хорошо проветриваемых помещениях будет находиться минимальное количество выпускников, то риск заражения минимальный, отметила она.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов раскрыл подробности проведения единого государственного экзамена в условиях пандемии коронавируса. Он рассказал, что школьников рассадят на расстоянии не менее полутора метров. По его словам, во всех пунктах проведения ЕГЭ будут средства индивидуальной защиты.

Из-за пандемии коронавируса в России дважды переносили ЕГЭ. По словам президента Владимира Путина, первый экзамен планируется провести 29 июня. В этот день будет проведен пробный экзамен без участия школьников. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет 6 и 7 июля.