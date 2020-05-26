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В стране и мире

Российским школьникам разрешили снимать маски и перчатки на ЕГЭ

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Носить маски и перчатки во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) рекомендуется, однако Роспотребнадзор не настаивает на этом. В случае необходимости средства индивидуальной защиты выпускникам разрешили снимать. Об этом сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью «Интерфаксу».

«Роспотребнадзором сформулированы универсальные рекомендации для проведения экзаменов. В них не говорится об обязательном использовании масок и перчаток детьми. При плохой переносимости ребенком маски или перчаток можно будет их снять», — сказала она.

Руженцова подчеркнула, что в ведомстве рекомендуют найти баланс между безопасностью и удобством в кабинетах, где будут проходить ЕГЭ. Если в хорошо проветриваемых помещениях будет находиться минимальное количество выпускников, то риск заражения минимальный, отметила она.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов раскрыл подробности проведения единого государственного экзамена в условиях пандемии коронавируса. Он рассказал, что школьников рассадят на расстоянии не менее полутора метров. По его словам, во всех пунктах проведения ЕГЭ будут средства индивидуальной защиты.

Из-за пандемии коронавируса в России дважды переносили ЕГЭ. По словам президента Владимира Путина, первый экзамен планируется провести 29 июня. В этот день будет проведен пробный экзамен без участия школьников. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет 6 и 7 июля.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Вот умора. Скорей всего, чтобы шпоры не проносили.

Гость||

Зря! Сидеть надо в противогазах!

Имя: Гость
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