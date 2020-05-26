Путин объявил новую дату парада Победы

26.05.2020 | 15:08

Парад Победы на Красной площади пройдет 24 июня, объявил президент России Владимир Путин. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает РИА Новости.

«Мы сделаем это в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — отметил глава государства.

Российский лидер поручил начать подготовку к событию. Обеспечением самого строгого режима безопасности в этот день займется глава Минобороны Сергей Шойгу. Таким образом удастся свести к минимуму все риски.

Кроме того, Путин подчеркнул, что во время акции «Бессмертный полк» невозможно соблюсти социальную дистанцию, в связи с чем она пройдет лишь 26 июля, после Парада ВМФ.

Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев не исключил, что референдум по поправкам в Конституцию России может состояться 24 июня, в один день с парадом Победы. По его словам, такое предположение он высказал на основе разговоров в Государственной Думе среди депутатов.

Парад Победы на Красной площади в Москве в мае 2020 году из-за распространения коронавируса был перенесен. Президент России Владимир Путин заявлял, что отмененные мероприятия обязательно состоятся. Вместо этого 9 Мая в стране прошло несколько дистанционных акций, в рамках которых граждане вспоминали героев войны, своих воевавших родственников и благодарили ветеранов. Так, жители страны выходили на балконы и пели песню «День Победы», а также участвовали в онлайн-шествии «Бессмертного полка». В ряде российских городов прогремел праздничный салют.