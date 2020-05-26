Сетевое издание|18+|Вторник|26 мая 2020|16:21
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В стране и мире

Путин объявил новую дату парада Победы

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Парад Победы на Красной площади пройдет 24 июня, объявил президент России Владимир Путин. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает РИА Новости.

«Мы сделаем это в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — отметил глава государства.

Российский лидер поручил начать подготовку к событию. Обеспечением самого строгого режима безопасности в этот день займется глава Минобороны Сергей Шойгу. Таким образом удастся свести к минимуму все риски.

Кроме того, Путин подчеркнул, что во время акции «Бессмертный полк» невозможно соблюсти социальную дистанцию, в связи с чем она пройдет лишь 26 июля, после Парада ВМФ.

Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев не исключил, что референдум по поправкам в Конституцию России может состояться 24 июня, в один день с парадом Победы. По его словам, такое предположение он высказал на основе разговоров в Государственной Думе среди депутатов.

Парад Победы на Красной площади в Москве в мае 2020 году из-за распространения коронавируса был перенесен. Президент России Владимир Путин заявлял, что отмененные мероприятия обязательно состоятся. Вместо этого 9 Мая в стране прошло несколько дистанционных акций, в рамках которых граждане вспоминали героев войны, своих воевавших родственников и благодарили ветеранов. Так, жители страны выходили на балконы и пели песню «День Победы», а также участвовали в онлайн-шествии «Бессмертного полка». В ряде российских городов прогремел праздничный салют.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

обнулённый вылез ура...

Гость||

2 серия.

Гость||

Кому-то интересен Парад?

Зрелище для глупых.

Гость||

То есть все норм, коронавирус мы победили? Какое же скверное отношение к своему населению

Гость||

Как-то глупавото выглядит это, по-моему... Бряцание оружием?..

Гость||

пусть в бункер свой обратно лезет

Гость||

Тогда почему выпускные для школьников отменили??? Хоть выпускной не отбирайте у детей 1

Гость||

У него нет дел важнее , чем парады.Вот проведет парад, будет готовиться к следующему.

Гость||

Не время в этом году устраивать парады!

Гость||

Пир тщеславия. Героическое прошлое при бесславном настоящем и призрачным будущем. Патриотизм - последнее прибежище негодяев.

Гость||

Гость писал(a):

Бряцание оружием?..
Как и 9 мая, парад для одного зрителя.

Гость||

Даешь Новый Год?!

Гость||

Наконец-то! А то сиди и думай : когда парад ?

Гость||

Гость писал(a):

У него нет дел важнее , чем парады.Вот проведет парад, будет готовиться к следующему.
в июле потом бессмертный полк,парад ВМФ.Так все лето победобесно и будем маршировать,делать то больше нам нечего

Гость||

Должен же он посмотреть на свои Искандеры, посмеятся вместе с ними .

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Имя: Гость
Комментарий:

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