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В стране и мире

Горюющий пес охранял тело погибшей под колесами машины сестры

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Собака в американском штате Техас охраняла тело погибшей под колесами автомобиля сестры. Об этом сообщает издание The Mirror.

В пятницу, 22 мая, сотрудники организации по спасению животных приехали забрать тело собаки, попавшей под колеса автомобиля на пустынной сельской дороге. Рядом они обнаружили горюющего брата погибшего животного, который охранял тело.

«Этот мальчик не позволял никому трогать свою сестру. Нашим сотрудникам было непросто убедить его, что все будет хорошо, и что они здесь, чтобы помочь ему», — сказал представитель Службы контроля и охраны здоровья животных.

«Он все еще не понимает, что произошло, но в конце концов, теперь он в безопасности. У него есть доступ к свежей, прохладной воде и полный желудок еды», — написали сотрудники службы в Facebook.

Псу решили дать кличку Хранитель (Guardian). По оценкам ветеринаров, животному от шести месяца до года, он метис леопародовой собаки Катахулы. Его забрали на передержку и планируют отдать в добрые руки, если за четыре дня не объявится хозяин.

Ранее сообщалось, что семь слонов были найдены мертвыми в центральной Шри-Ланке. Слоненок одной из жертв отчаянно пытался вернуть к жизни убитую мать.

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Источник — lenta.ru
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