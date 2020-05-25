25.05.2020 | 11:55

За последние сутки в России зафиксировали 8946 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Новые случаи заражения зарегистрированы в 83 регионах страны. Больше всего новых инфицированных в Москве (2560), Московской области (831) и Санкт-Петербурге (374). Скончались 92 человека, выздоровели - 5499. Общее число заразившихся в России с начала пандемии превысило 353 тысячи.

Накануне, 24 мая, сообщалось о 8599 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах страны. Это минимальный показатель за последние три недели. За сутки скончались 153 пациента с подтвержденным вирусом, вылечились - 5363.

Ранее 25 мая академик Российской академии наук Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом. По его словам, окончания пандемии COVID-19 в стране можно ожидать к концу лета.