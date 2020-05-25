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В стране и мире

В России призвали воздержаться от поездок за границу

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Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает ТАСС.

Выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, глава правительства попросил россиян «не торопиться планировать зарубежные отпуска», чтобы исключить риск завоза инфекции в страну.

Как отметил Мишустин, в России уже достигнуты «определенные успехи» в борьбе с коронавирусом и не стоит забывать, что изначально COVID-2019 был ввезен туристами из-за границы.

«Безопаснее и лучше будет провести отпуск в своей стране», - подытожил глава правительства.

Ранее сообщалось, что в Госдуме назвали предварительную дату открытия российских курортов после пандемии коронавируса. По прогнозу председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, это произойдет 1 июля. К этому времени в стране возобновятся рейсы воздушного и наземного транспорта, и в курортных городах начнут открываться гостиницы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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