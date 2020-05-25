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В стране и мире

В России назвали сроки победы над коронавирусом

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Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, окончания эпидемии COVID-19 в стране можно ожидать к концу лета.

Ранее главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов предрек, что лето россияне «еще проведут вместе с этой болезнью». В то же время директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург усомнился в победе над коронавирусом летом.

12 мая вице-премьер Татьяна Голикова дала прогноз по срокам улучшения ситуации с коронавирусом. Она рассчитывает, что эпидемическая ситуация в связи с распространением коронавируса наладится летом.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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