Названо число готовых к снятию ограничений регионов России

25.05.2020 | 17:04

К первому этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, готовы приступить 23 региона России. Число готовых к снятию ограничений регионов назвал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 25 мая.

По его словам, на данный момент 23 субъекта Российской Федерации соответствуют первому этапу снятия ограничения, который определил Роспотребнадзор.

Согласно программе Роспотребнадзора, снятие ограничений будет проходить в три этапа. На первом разрешат заниматься спортом на улице и гулять с детьми, на втором - начнут работу образовательные учреждения и магазины, в конце откроются парки и скверы.

19 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи смогут выходить на прогулки только тогда, «когда каждый день будем выявлять не тысячи новых заболевших, а десятки или сотни, а может быть, и еще меньше».