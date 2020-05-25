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В стране и мире

Названы сроки массового вакцинирования россиян от коронавируса

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Массовая вакцинация в России от коронавируса SARS-CoV-2 может начаться осенью, сам процесс займет шесть-девять месяцев. Такие сроки назвал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

«Естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину, будем считать, что в лучшем варианте это займет полгода», - сказал микробиолог.

Он добавил, что иммунитет к вирусу будет появляться в течение двух дней после повторной встречи организма с инфекцией. После первой прививки появляется гуморальный клеточный иммунитет, а после второй - множественные «клетки памяти», которые считаются одним из основных свойств вакцины. «У него [человека] и гуморальный иммунитет, и клеточный иммунитет будет вырабатываться не в течение двух недель, а в течение двух дней встанет на защиту нашего провакцинированного организма», - пояснил Гинцбург.

Ранее директор центра говорил, что выпуск отечественной вакцины, возможно, начнется в конце лета, сейчас предпринимаются усилия для ускорения производства. По его словам, доклинические испытания препарата показали хорошие результаты. Тестирование на людях может начаться с 15 июня, после того как Минздрав выдаст разрешение.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Ура, всем поголовно вколят ?

Гость||

Вот и пусть на себе тестируют.уд лучше своей смертью,чем не пойми от чего..вакцины тестируют не менее 3-5 лет..а тут за пару -тройку месяцев "появится". неужели кто-то в это верит?от гриппа ни разу не делалось себе и не болелось,а маме раз добровольно-принудительно сделали на работе,болела и не по разу в год.мало ли какие -противопоказания,может организм не принять..какой бред!

Гость||

А пошли они с этой вакциной на три буквы!Только с этими упырями их семьями в полном составе вместе ,что бы из одной коробки,они себя травить не станут,а народ с удовольствием.

Гость||

Гость писал(a):

Вот и пусть на себе тестируют.уд лучше своей смертью,чем не пойми от чего..вакцины тестируют не менее 3-5 лет..а тут за пару -тройку месяцев "появится". неужели кто-то в это верит?
Они возможно собираются применять вакцину с РНК ,а такая вакцина меняет ДНК человека.

Имя: Гость
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