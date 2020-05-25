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В стране и мире

Депутаты предложили снизить возраст начисления надбавки к пенсии россиян

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Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в рамках которого предлагается снизить возраст начисления надбавки к пенсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главы парламентского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Авторы документа предлагают предоставить право на повышение в размере 100 процентов фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости гражданам России, которые достигли возраста 75 лет.

Как пояснили авторы инициативы, Всемирная организация здравоохранения относит лиц, достигших возраста 75 лет, к лицам старческого возраста. Такая классификация основывается на особенностях организма человека, его анатомических и физических особенностях. «Во многих странах гражданам, достигшим 75 лет, предоставляются различные доплаты и меры социальной поддержки», - сказано в пояснительной записке.

Вступление в силу указанного Федерального закона предполагается с 1 января 2021 года. На данный момент, согласно закону «О страховых пенсиях», повышение в размере 100 процентов фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости получают граждане, достигшие 80 лет.

23 мая Нилов заявил, что перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, поскольку его повышение дало возможность государству экономить значительные средства. Вместе с этим парламентарий предположил, что в случае роста безработицы вместо снижения пенсионного возраста может проводиться политика точечной поддержки наиболее пострадавших отраслей.

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Источник — lenta.ru
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начинается! скоро выборы! еще много чего слушать от них придется.

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