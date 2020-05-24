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В стране и мире

В России захотели запретить пускать детей без прививок в школы и детсады

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В России захотели запретить пускать детей, у которых нет прививок, в школы и детские сады. Соответствующий законопроект планируют разработать в Совете Федерации, передает ТАСС.

Как отмечается, такая инициатива внесена в перечень мероприятий по совершенствованию российского законодательства. Для ее реализации сенаторы планируют внести изменения в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

По данным ТАСС, в школы и дошкольные учреждения не будут пускать детей, которые не были привиты в соответствии с утвержденным календарем профилактических прививок. При этом сам перечень обязательных профилактических прививок, включенных в национальный календарь, будет расширен. Какое наказание будет предусмотрено за нарушение установленных норм, пока не уточняется.

В календарь прививок входят вакцины против вирусного гепатита В, гемофильной, пневмококковой инфекции, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита (свинки). Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям также предусматривает вакцинацию против таких болезней, как бешенство, брюшной тиф, ветряная оспа, клещевой вирусный энцефалит, менингококковая инфекция, сибирская язва, туляремия, холера, чума.

Ранее в мае сообщалось, что Минздрав России приостановил вакцинацию в рамках национального календаря прививок из-за эпидемии коронавируса. Как пояснили в ведомстве, из-за пандемии «идет достаточно большая нагрузка на иммунитет», а прививки воздействуют на иммунную систему человека. При этом отмечалось, что плановая вакцинация приостановлена только для взрослых россиян.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Правильно

Гость||

Прививка от гриппа не входит в календарь.

Гость||

Депутаты-дармоеды пусть себе делают все эти прививки. Уроды поганые.

Имя: Гость
Комментарий:

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