В России зафиксировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом

24.05.2020 | 13:35

В России за последние сутки зарегистрировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб.

Ранее 24 мая было зарегистрировано 9434 заболевших. Общее число зараженных составляло 335 882.

Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения России Николай Брико считает, что ограничительные меры, которые были введены в России на фоне пандемии коронавируса, можно будет снимать, когда у 60-70 процентов граждан обнаружат иммунитет к COVID-19.

22 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия вышла на плато по распространению коронавируса. По ее словам, текущая ситуация в стране определяется как «достаточно стабильная», однако в ближайшее время все равно необходимо соблюдать все требования и проявлять «особое внимание».