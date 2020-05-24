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В стране и мире

Стала известна дата появления первого препарата от коронавируса в России

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Первый препарат для лечения коронавируса появится на российском рынке в июне, заявил в интервью «Комсомольской правде» главный уролог министерства здравоохранения, академик Дмитрий Пушкарь.

Это будет лекарство «Фавипиравир», которое ранее применялось при лечении лихорадки Эбола. В России его будут выпускать под торговым наименованием «Арепливир». По словам врача, с этим препаратом лечение от коронавирусной инфекции будет занимать не более недели.

В апреле сообщалось, что в 17 российских больницах на пациентах с COVID-19 начнутся клинические испытания японского препарата «Фавипиравир» (также известен как «Авиган») против новых штаммов гриппа. Этот препарат который успешно использовался в борьбе с лихорадкой Эбола, но не продавался на рынке из-за негативных эффектов на беременных.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Стала известна дата появления первого препарата от коронавируса в России
Зеленый чай помогает, отличная профилактика!

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