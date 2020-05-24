Стала известна дата появления первого препарата от коронавируса в России

Первый препарат для лечения коронавируса появится на российском рынке в июне, заявил в интервью «Комсомольской правде» главный уролог министерства здравоохранения, академик Дмитрий Пушкарь.
Это будет лекарство «Фавипиравир», которое ранее применялось при лечении лихорадки Эбола. В России его будут выпускать под торговым наименованием «Арепливир». По словам врача, с этим препаратом лечение от коронавирусной инфекции будет занимать не более недели.
В апреле сообщалось, что в 17 российских больницах на пациентах с COVID-19 начнутся клинические испытания японского препарата «Фавипиравир» (также известен как «Авиган») против новых штаммов гриппа. Этот препарат который успешно использовался в борьбе с лихорадкой Эбола, но не продавался на рынке из-за негативных эффектов на беременных.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):Зеленый чай помогает, отличная профилактика!