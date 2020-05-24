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В стране и мире

Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах

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Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах. Документ в субботу, 23 мая, размещен на официальном портале правовой информации.

Новая норма разрешает применять почту и электронное голосование на выборах всех уровней, а также на референдумах. Помимо этого, позволяется собирать подписи избирателей с помощью портала госуслуг. Также закон дает возможность откладывать выборы глав регионов в случае введения режима чрезвычайной ситуации.

Ранее секретарь Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Майя Гришина пояснила, что дистанционное голосование нужно для того, чтобы избиратели смогли поставить подписи вне зависимости от обстановки. Так, к нему могут прибегнуть, если организовать другие формы невозможно. Оно также позволит проголосовать тем, кто не может сделать это очно из-за опасности для здоровья.

Закон о дистанционном голосовании был принят Госдумой 13 мая. Спустя неделю он был одобрен Советом Федерации.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Прибегает мужик на избирательный участок перед закрытием.

- Здраствуйте, я проголосовать хочу! Не опоздал?

- Да не волнуйтесь вы так, давно уж за вас проголосовали.

Имя: Гость
Комментарий:

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