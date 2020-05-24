Сетевое издание|18+|Воскресенье|24 мая 2020|15:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Ясно |

В стране и мире

Назван период заразности носителей коронавируса

Печать

Пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней после появления симптомов болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сингапурских ученых.

По их оценкам, анализы пациентов, идущих на поправку, могут показывать наличие коронавируса, однако он в этот период уже не опасен. Ученые объяснили, что тесты не способны установить жизнеспособность коронавируса и возможность его передачи другим - они обнаруживают лишь часть генома.

При этом подчеркивается, что в теории об 11 днях существуют исключения - к примеру, больные онкологией, проходящие химиотерапию.

В настоящее время пациент после лечения болезни, вызванной коронавирусом, может быть выписан из больницы лишь по результатам двух отрицательных тестов.

Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов. Авторы соответствующего исследования установили, что геном нового коронавируса на 96 процентов состоит из генома вируса атипичной пневмонии - SARS-CoV-1, который в 2003 году унес жизни 774 человек. При этом SARS-CoV-2 обладает и чертами доброкачественного человеческого коронавируса HCoV-HKU1.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте