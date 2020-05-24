Назван период заразности носителей коронавируса

24.05.2020 | 15:10

Пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней после появления симптомов болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сингапурских ученых.

По их оценкам, анализы пациентов, идущих на поправку, могут показывать наличие коронавируса, однако он в этот период уже не опасен. Ученые объяснили, что тесты не способны установить жизнеспособность коронавируса и возможность его передачи другим - они обнаруживают лишь часть генома.

При этом подчеркивается, что в теории об 11 днях существуют исключения - к примеру, больные онкологией, проходящие химиотерапию.

В настоящее время пациент после лечения болезни, вызванной коронавирусом, может быть выписан из больницы лишь по результатам двух отрицательных тестов.

Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов. Авторы соответствующего исследования установили, что геном нового коронавируса на 96 процентов состоит из генома вируса атипичной пневмонии - SARS-CoV-1, который в 2003 году унес жизни 774 человек. При этом SARS-CoV-2 обладает и чертами доброкачественного человеческого коронавируса HCoV-HKU1.