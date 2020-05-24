Минпросвещения назвало дату всероссийской онлайн-акции «Последний звонок»

24.05.2020 | 15:32

Всероссийская онлайн-акция «Последний звонок - 2020» пройдет 25 мая. Такую дату назвало Минпросвещения России, сообщается на сайте министерства.

На главной странице Минпросвещения расположен таймер, который отсчитывает время до начала акции. Трансляция начнется в 10 утра по московскому времени на официальных страницах министерства в соцсетях. Там также будут публиковаться новости о мероприятии до его старта.

Такой формат празднования Последнего звонка был выбран с целью профилактики распространения коронавируса. По той же причине выпускной в вузах также пройдет онлайн. Всероссийское мероприятие ориентировочно состоится 4 июля.

Кроме того, в России перенесли Единый госэкзамен (ЕГЭ). Как объявил президент Владимир Путин, вместо 8 июня он начнется 29. Самый массовый экзамен по русскому языку разделили на два дня. Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников отменили.