Минпросвещения назвало дату всероссийской онлайн-акции «Последний звонок»

Всероссийская онлайн-акция «Последний звонок - 2020» пройдет 25 мая. Такую дату назвало Минпросвещения России, сообщается на сайте министерства.
На главной странице Минпросвещения расположен таймер, который отсчитывает время до начала акции. Трансляция начнется в 10 утра по московскому времени на официальных страницах министерства в соцсетях. Там также будут публиковаться новости о мероприятии до его старта.
Такой формат празднования Последнего звонка был выбран с целью профилактики распространения коронавируса. По той же причине выпускной в вузах также пройдет онлайн. Всероссийское мероприятие ориентировочно состоится 4 июля.
Кроме того, в России перенесли Единый госэкзамен (ЕГЭ). Как объявил президент Владимир Путин, вместо 8 июня он начнется 29. Самый массовый экзамен по русскому языку разделили на два дня. Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников отменили.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
Опять вонючая акция. Раз запретили последний звонок проводить, то и нечего едросовскими штучками заниматься